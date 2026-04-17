LaRoseNoire festeggia 25 anni il grande ritorno di Modena Bai Nait

L'associazione culturale LaRoseNoire ha celebrato il suo venticinquesimo anniversario con un evento dedicato alla storia, all'arte e all'archeologia della città. Con il patrocinio del Comune di Modena, è stato presentato il ritorno di Modena Bai Nait, segnando un momento importante per le attività promosse dall'associazione nel corso degli anni. La cerimonia ha coinvolto diverse iniziative incentrate sulla cultura locale e sui progetti già avviati.

LaRoseNoire Associazione Culturale con il patrocinio del Comune di Modenapresenta: Storia, Arte e Archeologia nella città geminiana, 25° anno dalla fondazione dell’associazione LaRoseNoire. Luoghi splendidi e sconosciuti, storie di uomini e di eroi s’intrecciano per dare forma al tessuto di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Quarant’anni di autogestione a Modena, La Scintilla festeggia il suo anniversarioDal 17 al 19 aprile 2026, lo spazio sociale La Scintilla celebra il suo quarantesimo anniversario con una rassegna di tre giorni che ripercorre... Il Libro Possibile festeggia a Londra i 25 anni“Il Libro Possibile“, il festival culturale made in Puglia, taglia il traguardo dei 25 anni e celebra l’anniversario con la tappa internazionale di...