Una ’sala multisensoriale’ per i pazienti di geriatria del Bufalini

Notizia in breve

Il Lions Club del Rubicone ha aperto una sala multisensoriale nel reparto di geriatria dell’ospedale Bufalini a Cesena. La struttura è destinata ai pazienti affetti da Alzheimer e mira a offrire un ambiente stimolante e confortevole. La sala è stata realizzata per migliorare il benessere dei malati, offrendo stimoli sensoriali attraverso luci, suoni e altre tecnologie dedicate. L’intervento si inserisce in un progetto di supporto ai pazienti con demenza.