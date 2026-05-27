Una ’sala multisensoriale’ per i pazienti di geriatria del Bufalini
Il Lions Club del Rubicone ha aperto una sala multisensoriale nel reparto di geriatria dell’ospedale Bufalini a Cesena. La struttura è destinata ai pazienti affetti da Alzheimer e mira a offrire un ambiente stimolante e confortevole. La sala è stata realizzata per migliorare il benessere dei malati, offrendo stimoli sensoriali attraverso luci, suoni e altre tecnologie dedicate. L’intervento si inserisce in un progetto di supporto ai pazienti con demenza.
Il Lions Club del Rubicone ha inauguratato a Cesena presso il reparto di geriatria dell’ ospedale Bufalini la sala multisensoriale per i malati di Alzheimer. Si tratta di uno spazio terapeutico e rilassante dove, parallelamente alle cure tradizionali per l’evento acuto che ha determinato l’ospedalizzazione, si utilizzano strumenti mirati alla stimolazione multisensoriale. Colori, musica e immagini aiutano i pazienti più fragili a ridurre gli stati di agitazione, favorendo il rilassamento e il riposo. L’obiettivo finale è coniugare l’intervento terapeutico ambientale alla metodologia del lavoro d’equipe, per minimizzare l’uso degli psicofarmaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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