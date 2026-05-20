A San Francesco di Nuoro, il reparto di Geriatria si trova al centro di un problema di sovraffollamento che coinvolge sia i pazienti che il personale sanitario. La condizione ha portato alcuni anziani a ricevere le cure nei corridoi, creando preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza. Le condizioni di sovraffollamento aumentano i rischi di errore tra gli operatori sanitari e complicano la gestione quotidiana delle cure. La situazione ha attirato l’attenzione di chi lavora nel reparto, evidenziando le difficoltà di un sistema alle prese con risorse insufficienti.

? Domande chiave Come influisce il sovraffollamento sui rischi di errore clinico del personale?. Perché i pazienti anziani sono costretti a ricevere cure nei corridoi?. Quali misure concrete deve adottare la ASL Nuoro per evitare l'agitazione?. Chi deve rispondere della sicurezza dei degenti in condizioni di emergenza?.? In Breve Oltre quaranta pazienti ricoverati costringono la gestione dei degenti nei corridoi.. Francesco Carta segnala rischi per la privacy e la dignità degli anziani.. Il sindacato Nursing Up minaccia lo stato di agitazione contro la ASL Nuoro.. Carico eccessivo aumenta il rischio di errori clinici per infermieri e OSS..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Francesco di Nuoro: allarme in Geriatria tra pazienti e staff

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