Una Pediatria sempre più colorata e accogliente con il nuovo progetto del Team Enjoy

Le pareti dei reparti pediatrici sono state trasformate in paesaggi lussureggianti grazie a un nuovo progetto del Team Enjoy. L’obiettivo è creare un ambiente più colorato e accogliente per i bambini, sostituendo le tradizionali pareti bianche con immagini vivaci e rassicuranti. Questa iniziativa mira a rendere meno difficile l’esperienza ospedaliera per i piccoli pazienti, offrendo un contesto più vicino alla natura e più confortevole.

L'ambiente ospedaliero si trasforma e le fredde pareti dei reparti lasciano il posto a paesaggi lussureggianti per accogliere i piccoli pazienti. È stato inaugurato oggi, mercoledì 27 maggio 2026, al Policlinico di Modena il progetto "Esploratori Coraggiosi", un'iniziativa di umanizzazione delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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