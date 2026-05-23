Un reparto più accogliente per i bambini | doppia donazione al reparto di Pediatria dell’Ospedale Ruggi
Due donazioni hanno migliorato il reparto di Pediatria dell’Ospedale Ruggi, rendendolo più accogliente per i bambini. Sono stati aggiunti arredi e decorazioni colorate per creare un ambiente più familiare e meno stressante. L’obiettivo è ridurre l’impatto emotivo dei ricoveri e offrire un’accoglienza più confortevole ai piccoli pazienti.
Un ambiente più colorato, familiare e a misura di bambino per alleviare l'impatto emotivo del ricovero ospedaliero. È l'obiettivo della doppia donazione destinata al reparto di Pediatria dell'Ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, diretto dalla dottoressa Carolina Mauro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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