Una paziente del Cardarelli si lancia nel vuoto e muore aveva 58 anni

Una donna di 58 anni ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati di un ospedale di Napoli si è lanciata dal terzo piano del padiglione E ed è deceduta. La paziente era in cura presso la struttura e il suo decesso si è verificato subito dopo il gesto. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una paziente di 58 anni, ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, è morta dopo essersi lanciata nel vuoto dal terzo piano del padiglione E. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10. Secondo quanto reso noto dalla struttura ospedaliera, la donna si era recata in bagno, probabilmente perché luogo di maggiore privacy. La paziente doveva essere trasferita questa mattina in Chirurgia plastica ricostruttiva. Tutti i pazienti – si sottolinea – sono monitorati in maniera costante dal personale h24 come previsto nei reparti di terapia intensiva. Nell’anno 2025 l’Azienda ha rinnovato le procedure anti-suicidio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, paziente si lancia dal terzo piano del padiglione 3 del Cardarelli: era nel reparto grandi ustionatiUn paziente nel reparto grandi ustionati del Cardarelli si è lanciato dal terzo piano del padiglione 3.

Paziente si lancia da una finestra dell’ospedale Cardarelli di Napoli: è morta. Il cordoglio del nosocomioUna paziente è deceduta dopo essersi lanciata da una finestra del reparto di Terapia intensiva del Centro Grandi Ustionati di un ospedale a Napoli.

Temi più discussi: Napoli, un ringraziamento speciale al Cardarelli: paziente lascia un casatiello per medici e infermieri; Napoli, braccio paralizzato dopo l'operazione al Cardarelli: risarcimento da quasi 600mila euro; Il Cardarelli condannato in giudizio e pignorato continua a non pagare; Colpito da un attacco di cuore mentre gioca a padel: un'infermiera dal campo vicino vede la scena e gli salva la vita.

Una paziente del Cardarelli si lancia nel vuoto e muore, aveva 58 anniUna paziente di 58 anni, ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, è morta dopo essersi lanciata nel vuoto dal terzo piano del padiglione E. Il f ... ansa.it

Paziente si lancia da una finestra dell’ospedale Cardarelli di Napoli: è morta. Il cordoglio del nosocomioLa paziente, questa mattina, si è lanciata da una finestra del reparto di Terapia intensiva del Centro Grandi Ustionati dell'ospedale, dove era ricoverata ... fanpage.it