Napoli paziente si lancia dal terzo piano del padiglione 3 del Cardarelli | era nel reparto grandi ustionati

Notizia in breve

Un paziente nel reparto grandi ustionati del Cardarelli si è lanciato dal terzo piano del padiglione 3. L’incidente si è verificato nel reparto di terapia intensiva dedicato alle grandi ustionati. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del paziente o sulle cause dell’episodio. La direzione dell’ospedale ha avviato indagini interne per chiarire quanto accaduto.