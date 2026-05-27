Napoli paziente si lancia dal terzo piano del padiglione 3 del Cardarelli | era nel reparto grandi ustionati
Un paziente nel reparto grandi ustionati del Cardarelli si è lanciato dal terzo piano del padiglione 3. L’incidente si è verificato nel reparto di terapia intensiva dedicato alle grandi ustionati. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del paziente o sulle cause dell’episodio. La direzione dell’ospedale ha avviato indagini interne per chiarire quanto accaduto.
Paziente si lancia dal terzo piano del padiglione 3 del Cardarelli (reparto terapia intensiva grandi ustionati). Sconosciute le cause del tragico gesto. . 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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