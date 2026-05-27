Domenica a Monte Urano si è svolta la quarta edizione di Coloriamoci di Rosa, con più di cento partecipanti. La manifestazione, dedicata alla solidarietà, ha visto cittadini camminare lungo un percorso cittadino. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento. La partecipazione è stata superiore alle aspettative, con molte persone che hanno indossato colori vivaci. L’iniziativa si è conclusa nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.

Domenica a Monte Urano è stata protagonista la quarta edizione di Coloriamoci di Rosa, con oltre 100 persone che hanno scelto di condividere una mattinata voluta dall’Avis, all’interno della Settimana della famiglia, all’insegna dell’inclusione, della solidarietà, della cultura del dono e della valorizzazione del territorio. Il ritrovo in piazza della Libertà dove la vice presidente dell’Avis Monte Urano, Simona Tomassetti, ha illustrato il significato della camminata quale momento di incontro, inclusione e promozione della cultura del dono prima dell’intervento del presidente dell’Avis Monte Urano Ettore Canali che ha evidenziato il profondo legame esistente tra famiglia e Avis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una passeggiata per la solidarietà: oltre cento i presenti

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