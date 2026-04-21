Oltre cento animali rinchiusi in una casa | il rifugio fuori controllo e la scoperta choc dei soccorritori

Un intervento dei soccorritori in una casa di Duitama, in Colombia, ha portato alla scoperta di oltre cento animali tra cani e gatti rinchiusi in condizioni critiche. All’interno dell’abitazione, gli animali erano ammassati senza spazio sufficiente e senza cure adeguate. La situazione ha generato un intervento immediato da parte delle autorità per il recupero degli animali e per valutare eventuali provvedimenti legali.

Più di cento animali rinchiusi nella stessa casa, senza cure, senza spazio, senza via d’uscita. Non è l’inizio di un racconto estremo, ma ciò che i soccorritori si sono trovati davanti entrando in un’abitazione a Duitama, in Colombia: 104 tra cani e gatti ammassati in condizioni definite critiche. A colpire, prima ancora dei numeri, sono state le immagini. In una stanza, oltre trenta gatti stretti su un tavolo, immobili, allineati uno accanto all’altro, a fissare chi entrava. Una scena così irreale da sembrare costruita, quasi artificiale. E invece era solo il riflesso di una situazione fuori controllo. Quella casa doveva essere un rifugio per animali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oltre cento animali rinchiusi in una casa: il rifugio fuori controllo e la scoperta choc dei soccorritori Notizie correlate Addio a Giancarlo Galli, fondatore del Rifugio Animali Felici: una vita per la cura degli animali nell’Alto Varesotto.Brissago Valtravaglia, in Alto Varesotto, piange la scomparsa di Giancarlo Galli, 86 anni, fondatore del Rifugio Animali Felici. Nascondeva oltre oltre 2000 formiche “regine” in valigia: l’incredibile scoperta ai controlli in aeroporto. La polizia: “C’è una rete di trafficanti di questi insetti usati come animali domestici”Se avete visto il programma televisivo Airport Security, saprete che negli aeroporti possono capitare ritrovamenti incredibili, dalla droga agli...