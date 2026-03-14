Domenica 15 marzo alle 9,30 si tiene la Camminata di Primavera organizzata dall’associazione Crisalide di Rimini. L’evento è aperto a tutti e si svolge con l’obiettivo di promuovere il benessere e la solidarietà, coinvolgendo la comunità locale. La passeggiata rappresenta anche un’occasione per sostenere i progetti sociali portati avanti dall’associazione nel territorio.

Domenica, 15 marzo, alle 9,30, l’associazione Crisalide di Rimini organizza la Camminata di Primavera, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza dedicato al benessere, alla condivisione e al sostegno dei progetti solidali portati avanti dall’associazione. L’iniziativa, che si svolge con il patrocinio del Comune di Rimini, del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna e della rete associazione La Casa delle Donne, vuole essere un momento di incontro aperto a tutti, all’insegna della salute e dello stare insieme. La camminata sarà guidata dalle insegnanti che collaborano con Crisalide nelle attività motorie dell’associazione e rappresenta un’occasione per trascorrere due ore in compagnia, facendo movimento in modo semplice e accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

“Vacci piano con lo smartphone”: torna la Camminata delle famiglieCEGLIE MESSAPICA - Il Patto digitale “Il telefono senza fili”, in occasione dell'11esima edizione della gara podistica “Corri a Ceglie”, organizzata...

Il giallo della Bolognina profuma di primavera: l’8 marzo regalati una passeggiata tra le mimoseBologna, 7 marzo 2026 – C’è l’abitudine di pensare “in piccolo” alla mimosa, simbolo dell’8 marzo racchiuso in un ramicello con fiori simili a...

Una raccolta di contenuti su Una passeggiata per il benessere e la...

Temi più discussi: Una passeggiata per il benessere e la solidarietà: torna la Camminata di Primavera con Crisalide; La primavera inizia con quattro passi / Notizie / Novità / Homepage; Scarpe da camminata comode in sconto con le Offerte di primavera Amazon 2026; A Varone la primavera inizia con Quattro passi.

Alimentazione primaverile per passeggiate: cosa mangiare per avere energiaIn primavera il corpo chiede alimenti diversi: scegliendo prodotti di stagione e distribuendo carboidrati, proteine e grassi puoi camminare con più energia e recuperare meglio ... tuobenessere.it

Primavera a passo lentoIn programmata per sabato 14 marzo 2026 l'escursione Primavera a passo lento proposta dalle Guide Ambientali Escursionistiche di Geoexplora Enrico Zanoletti e Elena Clerici, associate anche a Monteros ... verbanianotizie.it

3 eventi da non perdere in primavera Camminata del cuore: camminata inclusiva di 10 km a Viareggio con carnet di valutazioni mediche e merenda inclusa nell’iscrizione. Per info e iscrizioni www.camminatadelcuore.it Enolia : alla scoperta dell'olio, d - facebook.com facebook