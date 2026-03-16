Il tiebreak è ancora fatale al Volley Bergamo 1991 | sconfitta a Cuneo

Il Volley Bergamo 1991 perde il primo match dei Playoff Challenge contro Cuneo, che si impone al tiebreak. La squadra di casa conquista la vittoria dopo aver vinto tre incontri nel Girone B, lasciando i bergamaschi a mani vuote al termine di una partita combattuta. La sfida si conclude con la vittoria delle padrone di casa, che si dimostrano più efficaci nel decisivo set finale.

Sfugge al tie break il match d’esordio del Volley Bergamo 1991 nei Playoff Challenge: ad avere la meglio sono le padrone di casa di Cuneo, che già vantano tre vittorie in tre incontri del Girone B. La regista è Carraro, torna Strubbe dal primo minuto, ai lati ci sono Bolzonetti e Mosser e con loro le conferme di Kipp, Armini e Manfredini. Nel primo set a tinte rossoblù spiccano i 3 muri di Strubbe e i 10 punti in due di Mosser (71%) e Kipp. Cuneo però si prende il secondo set, malgrado l’ingresso in corsa di Emilia Weske e i suoi 6 attacchi vincenti (54%). L’opposto tedesco riparte nel sestetto iniziale del terzo parziale insieme a Meli, che prende il posto di Manfredini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Volley Bergamo 1991, ottava sconfitta stagionale al tiebreak: Vallefoglia rimonta da 0-2 e vince a TreviglioLe rossoblù mandano alle ortiche un vantaggio di due set, compreso un match point per fare bottino pieno, poi all’ultimo set l’ennesima débacle...

Volley Bergamo 1991, la regular season si chiude con una sconfitta al tiebreakKo ininfluente per le rossoblù, già matematicamente sicure di sfidare Scandicci come 7ª della graduatoria: Macerata espugna Treviglio di rimonta e...

Approfondimenti e contenuti su Volley Bergamo

Temi più discussi: Volley Bergamo a Cuneo soffre di nuovo il tie-break; Volley Bergamo tie-break amaro a Cuneo; Volley A1/F, Playoff Challenge Cup – Cuneo fa tris con il successo su Bergamo al tie-break; VOLLEY A1F. Terza vittoria per Cuneo nella corsa all'Europa, battuta anche Bergamo per 3-2.

Il tiebreak è ancora fatale al Volley Bergamo 1991: sconfitta a CuneoSfugge al tie break il match d’esordio del Volley Bergamo 1991 nei Playoff Challenge: ad avere la meglio sono le padrone di casa di Cuneo, che già vantano tre vittorie in tre incontri del Girone B. La ... bergamonews.it

Volley A1/F, Playoff Challenge Cup – Cuneo fa tris con il successo su Bergamo al tie-breakVolley A1/F, Playoff Challenge Cup - Cuneo fa tris con il successo su Bergamo al tie-break e va in fuga in vetta al Girone B ... ideawebtv.it

ALESSIA BOLZONETTI #Volleyball #Pallavolo #Cuneo #Bergamo #Bolzonetti facebook