Una megattera soccorre la compagna intrappolata in una lenza | la difende dagli squali e l'aiuta a respirare

Notizia in breve

Una megattera intrappolata nelle lenze da pesca è stata soccorsa da un'altra che le ha fatto da guardia contro gli squali e l'ha sostenuta in superficie per ore, consentendole di respirare. La prima ha cercato di liberarsi, mentre la seconda si è posizionata vicino per proteggerla. L’intervento è durato diverse ore, finché le operazioni di salvataggio sono state concluse. Non ci sono dettagli sui risultati finali del tentativo di liberazione.