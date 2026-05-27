Una megattera soccorre la compagna intrappolata in una lenza | la difende dagli squali e l'aiuta a respirare
Una megattera intrappolata nelle lenze da pesca è stata soccorsa da un'altra che le ha fatto da guardia contro gli squali e l'ha sostenuta in superficie per ore, consentendole di respirare. La prima ha cercato di liberarsi, mentre la seconda si è posizionata vicino per proteggerla. L’intervento è durato diverse ore, finché le operazioni di salvataggio sono state concluse. Non ci sono dettagli sui risultati finali del tentativo di liberazione.
Una megattera intrappolata nelle lenze da pesca è stata aiutata da un’altra compagna che l’ha protetta dagli squali per ore e sostenuta in superficie per permetterle di respirare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Una megattera soccorre la compagna intrappolata in una lenza: la difende dagli squali e l'aiuta a respirare; Il triste (e discusso) finale di Timmy, la balena della speranza trovata morta in Danimarca; La megattera Timmy non ce l’ha fatta: è stata trovata morta dopo il salvataggio milionario (che ha diviso scienziati e cittadini); Timmy, la megattera spiaggiata, trovata morta.
Le autorità tedesche hanno avviato un'operazione di salvataggio senza precedenti per soccorrere Timmy, una megattera rimasta bloccata per settimane nelle acque basse della costa del Mar Baltico, ben lontana dal suo vasto habitat oceanico naturale. Dopo facebook
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