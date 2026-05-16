Mamma cinghiale intrappolata nell'intercapedine rischia di entrare in una casa per raggiungere i cuccioli

Un'operazione di salvataggio si è svolta recentemente a Morlupo, dove un cinghiale femmina è rimasta intrappolata in un'intercapedine. L'animale, visibilmente in difficoltà, era vicino a entrare in una abitazione per raggiungere i suoi cuccioli. Un etologo ha spiegato a Fanpage.it che l'animale mostrava segni di disperazione e tentava di trovare un modo per riunirsi con i propri piccoli. L'intervento ha coinvolto le autorità e i soccorritori per liberare l'animale senza causargli danni.

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