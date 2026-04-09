Dopo giorni di tentativi di salvataggio, si è conclusa la vicenda di Timmy, la megattera rimasta intrappolata nel Mar Baltico. Le operazioni di rilascio si sono concluse, e le autorità hanno dichiarato che non è più possibile intervenire. In queste settimane, un movimento della coda aveva rappresentato l’ultimo segnale di speranza, ma ora si è deciso di terminare gli interventi.

Per giorni è bastato un movimento della coda a tenere viva la speranza. Ora quella speranza è finita: Timmy, la megattera intrappolata nel Mar Baltico non può più essere salvata. Le autorità del Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno deciso di interrompere ogni tentativo di recupero. Le condizioni dell’animale sono troppo gravi, e intervenire significherebbe soltanto prolungarne la sofferenza. “Le analisi scientifiche attualmente disponibili delineano un quadro inequivocabile: la balena è gravemente ferita e in condizioni di forte debilitazione”. Sul corpo sono state riscontrate “lesioni cutanee e segnali compatibili con traumi interni”, elementi che “non consentono più di ipotizzare un intervento di salvataggio con esito favorevole”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Deve morire in pace, abbiamo fatto tutto il possibile”: finiscono definitivamente le speranze di salvataggio per Timmy, la megattera intrappolata nel Baltico

Megattera Timmy ancora viva nel Baltico: si valuta il salvataggio con un catamaranoLa megattera Timmy è ancora viva, ma in condizioni critiche, arenata da giorni nel Baltico.

La megattera Timmy si è arenata di nuovo e si spengono le speranze di salvezza: sarà lasciata morire in paceLa megattera Timmy, arenata nel Mar Baltico dopo giorni di tentativi di salvataggio, è troppo debole per salvarsi.

She’s My Daughter from 2040! This Future Kid is Blocking All My Dates to Find Her Real Dad!

Argomenti più discussi: Peggiora la balena arenata nel Baltico, 'va lasciata morire in pace'; Morto il boss che ha fatto il nome dei politici collusi: dubbi sul decesso, la commissione antimafia vuole audire gli inquirenti di Torino; Enzo Amendola - Fiera dei Librai - eventi; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto.

Oscar di Montigny. . Ora decidono anche chi deve morire. Per legge. E mentre succede… festeggiano. Applausi. Brindisi. Sorrisi. Festeggiano la morte. Il parlamento israeliano approva la pena capitale: 62 favorevoli. 48 contrari. Una linea è stata superata. Chi - facebook.com facebook