Deve morire in pace abbiamo fatto tutto il possibile | finiscono definitivamente le speranze di salvataggio per Timmy la megattera intrappolata nel Baltico

Da ilfattoquotidiano.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di tentativi di salvataggio, si è conclusa la vicenda di Timmy, la megattera rimasta intrappolata nel Mar Baltico. Le operazioni di rilascio si sono concluse, e le autorità hanno dichiarato che non è più possibile intervenire. In queste settimane, un movimento della coda aveva rappresentato l’ultimo segnale di speranza, ma ora si è deciso di terminare gli interventi.

Per giorni è bastato un movimento della coda a tenere viva la speranza. Ora quella speranza è finita: Timmy, la megattera intrappolata nel Mar Baltico non può più essere salvata. Le autorità del Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno deciso di interrompere ogni tentativo di recupero. Le condizioni dell’animale sono troppo gravi, e intervenire significherebbe soltanto prolungarne la sofferenza. “Le analisi scientifiche attualmente disponibili delineano un quadro inequivocabile: la balena è gravemente ferita e in condizioni di forte debilitazione”. Sul corpo sono state riscontrate “lesioni cutanee e segnali compatibili con traumi interni”, elementi che “non consentono più di ipotizzare un intervento di salvataggio con esito favorevole”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Deve morire in pace, abbiamo fatto tutto il possibile”: finiscono definitivamente le speranze di salvataggio per Timmy, la megattera intrappolata nel Baltico

Megattera Timmy ancora viva nel Baltico: si valuta il salvataggio con un catamaranoLa megattera Timmy è ancora viva, ma in condizioni critiche, arenata da giorni nel Baltico.

La megattera Timmy si è arenata di nuovo e si spengono le speranze di salvezza: sarà lasciata morire in paceLa megattera Timmy, arenata nel Mar Baltico dopo giorni di tentativi di salvataggio, è troppo debole per salvarsi.

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