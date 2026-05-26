Faccetta nera - Gli Italiani in Africa | Aldo Cazzullo conduce due speciali sul colonialismo di Mussolini

Novant’anni fa, Mussolini annunciava dal balcone di Palazzo Venezia il ritorno dell’Impero in Africa. In questa occasione, sono stati trasmessi due speciali condotti da Aldo Cazzullo, dedicati al colonialismo italiano sotto il regime di Mussolini. La comunicazione pubblica si è concentrata sulla proclamazione ufficiale dell’espansione coloniale e sul ruolo dell’Italia in Africa durante quel periodo.

Novant’anni fa, proprio in questi giorni, Mussolini proclamava dal balcone di Palazzo Venezia il ritorno dell’Impero sui famosi colli di Roma. Fu il momento di massimo appoggio al regime, ma allo stesso tempo rappresentò un crimine e una tragedia. A quasi un secolo da quell’evento che costò. 🔗 Leggi su Today.it

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Canterà Faccetta Nera - Italian colonial song

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