Incidenti e fuga | scatta la caccia ai pirati Erano senza polizza uno guidava con patente revocata
Continuano i controlli sulla strada nel territorio della Valnure e Valchero, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi e verificare il rispetto delle norme di circolazione. Recentemente, sono stati segnalati diversi incidenti e fughe dalla scena, alcuni dei quali sono stati risolti grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Durante i controlli, sono stati individuati veicoli senza assicurazione e automobilisti che guidavano con patente revocata, portando così all’identificazione di soggetti coinvolti in comportamenti illegali.
Prosegue l'attività di controllo del territorio che vede impegnati gli agenti della Polizia locale della Valnure e Valchero, e finalizzata alla prevenzione e al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione ai fenomeni importanti che determinano pericolo agli utenti, alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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