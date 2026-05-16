Incidenti e fuga | scatta la caccia ai pirati Erano senza polizza uno guidava con patente revocata

Continuano i controlli sulla strada nel territorio della Valnure e Valchero, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi e verificare il rispetto delle norme di circolazione. Recentemente, sono stati segnalati diversi incidenti e fughe dalla scena, alcuni dei quali sono stati risolti grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Durante i controlli, sono stati individuati veicoli senza assicurazione e automobilisti che guidavano con patente revocata, portando così all’identificazione di soggetti coinvolti in comportamenti illegali.

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