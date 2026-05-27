Una filosofia alimentare nata a Rimini punta a scalare l’Italia Firmata una nuova apertura

Una filosofia alimentare originata a Rimini si prepara a espandersi in tutta Italia. È stata appena annunciata una nuova apertura che rappresenta il primo passo di questa crescita. La rete di questa filosofia coinvolge diverse città, dalla Riviera Romagnola a Milano, passando per Pesaro e le Marche, creando un collegamento tra queste aree attraverso il suo approccio.

C’è un filo rosso che unisce la Riviera Romagnola al cuore di Milano, passando per Pesaro e le Marche. È il filo di una rivoluzione nel modo di intendere il cibo, capace di trasformare una sfida personale in un progetto di impresa pronto a scalare il mercato nazionale. A quasi quattro anni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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