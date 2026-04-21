Una celebrità è tornata a essere protagonista nel mondo della moda e della bellezza. Dopo aver partecipato a eventi di rilievo alla Milano Fashion Week e aver preso parte alla sfilata di una grande maison, è stata annunciata come nuova ambasciatrice globale di un noto marchio di prodotti di bellezza. Questa notizia ha ricevuto molta attenzione sui social e sui media di settore.

Ancora lei al centro della scena. Dopo la comparsa alla Milano Fashion Week AI 202627, nel front row della sfilata di Gucci, e la nomina a nuova Global Brand Ambassador di Kérastase, arriva una notizia che fa ancora parlare di lei. Bellezza over 60 anni, a 63 anni, Demi Moore conquista un altro ruolo nel mondo del beauty, diventando la nuova Global Ambassador di Lancôme. La Maison l’ha scelta per la sua resilienza, il suo coraggio, il suo esempio di autodeterminazione: caratteristiche che hanno ispirato, nel tempo, le donne di tutto il mondo. Sul suo volto e nelle sue scelte, si percepisce alla perfezione un’idea di ottimismo vissuto nella quotidianità.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Longevità e skincare: Demi Moore è volto di una nuova linea firmata Lancôme

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