Una pensione dismessa diventa un hotel fuori dagli schemi Ecco Rimini Rimini una nuova idea di ospitalità
Una vecchia pensione abbandonata si trasforma in un hotel insolito, chiamato Rimini Rimini, che propone un modo diverso di accoglienza. Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality e amministratore di Demo Hospitality, ha più volte ripetuto il detto
Non c'è due senza tre. Un proverbio che Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality e amministratore della società Demo Hospitality, conosce molto bene. Dopo l'inaugurazione degli hotel Demo (2021) e Mode (2025) si prepara infatti a fare il tris con l'apertura di una nuova struttura. La.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Rimane incastrato in una vasca idromassaggio di un hotel: 12enne gravissimo a RiminiUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio .