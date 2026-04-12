Una pensione dismessa diventa un hotel fuori dagli schemi Ecco Rimini Rimini una nuova idea di ospitalità

Da riminitoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vecchia pensione abbandonata si trasforma in un hotel insolito, chiamato Rimini Rimini, che propone un modo diverso di accoglienza. Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality e amministratore di Demo Hospitality, ha più volte ripetuto il detto

Non c'è due senza tre. Un proverbio che Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality e amministratore della società Demo Hospitality, conosce molto bene. Dopo l'inaugurazione degli hotel Demo (2021) e Mode (2025) si prepara infatti a fare il tris con l'apertura di una nuova struttura. La.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Rimane incastrato in una vasca idromassaggio di un hotel: 12enne gravissimo a RiminiUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio .

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