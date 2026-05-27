Una chiazza bianca e maleodorante invade il lago al largo di Lierna | Trovate i responsabili

Notizia in breve

Una chiazza bianca e maleodorante si estende per quasi tutta la larghezza di un ramo del lago di Como al largo di Lierna. La sostanza, molto pungente, ha coperto una vasta area e ha provocato un cattivo odore nell’ambiente circostante. Sul posto sono intervenuti i vigili e le autorità ambientali per valutare la provenienza e le eventuali cause di questa chiazza. Nessuna informazione sulle origini o sui responsabili al momento.