Una chiazza bianca e maleodorante invade il lago al largo di Lierna | Trovate i responsabili
Una chiazza bianca e maleodorante si estende per quasi tutta la larghezza di un ramo del lago di Como al largo di Lierna. La sostanza, molto pungente, ha coperto una vasta area e ha provocato un cattivo odore nell’ambiente circostante. Sul posto sono intervenuti i vigili e le autorità ambientali per valutare la provenienza e le eventuali cause di questa chiazza. Nessuna informazione sulle origini o sui responsabili al momento.
Lierna (Lecco) - Un’enorme chiazza biancastra maleodorante dal tanto pungente che si estende quasi da una parte all’altra di quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Copre una superficie di qua si 5 chilometri quadrati. Si estende a l largo di Lierna, dal porto di Grumo fin verso Olcio, a Mandello del Lario, a sud. Dalla consistenza oleosa, dal colore e soprattutto dall’odore, probabilmente è nafta, di quella utilizzata per i motori dei battelli turistici. Chi l’abbia sversata in acqua non si sa. Stanno indagando i carabinieri del Servizio navale del comando provincia di Lecco. L’allarme è scattato domenica mattina. “Dalle 11 a Grumo si avvertiva un forte odore sgradevole in tutta la zona – raccontano un testimone che abita a Lierna –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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