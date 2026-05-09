In Medio Oriente, la tensione rimane alta con una potenziale escalation imminente. Un’enorme chiazza di petrolio si estende al largo di Kharg, mentre nelle ultime ore si sono intensificate le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, che ha minacciato un intervento più violento se non si raggiunge un accordo con l’Iran. La situazione resta incerta, con le parti che attendono sviluppi nelle prossime ore.

Washington, 9 maggio 2026 – Tregua appesa un filo in Medio Oriente, mentre Trump dice di aspettarsi una risposta dall’ Iran sulla sua ultima bozza di pace nelle prossime ore. Il tycoon avverte: “Accordo subito o attaccheremo con più violenza”. Ieri gli Stati Uniti hanno colpito due petroliere iraniane vuote che tentavano di forzare il blocco navale americano nel Golfo di Oman. “Le azioni Usa volte a violare il cessate il fuoco hanno alimentato i sospetti sulle loro intenzioni nel processo diplomatico", fa sapere il ministro degli Esteri iraniano Araghchi. Una vasta chiazza di petrolio si sta espandendo nel Golfo persico al largo dell'isola iraniana di Kharg, principale terminale di esportazione del greggio dell'Iran.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran ultime notizie, Trump: “Accordo subito o attaccheremo con più violenza”. Enorme chiazza di petrolio al largo di Kharg

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