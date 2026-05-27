Una casa per la Croce Rossa | a Terra del Sole il torneo di Burraco per ripartire dopo l’alluvione

Notizia in breve

Giovedì 18 giugno alle 20 si svolgerà al Palazzo Pretorio di Terra del Sole il secondo torneo di Burraco solidale, organizzato dai volontari della Croce Rossa Italiana di Forlì, Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’evento mira a raccogliere fondi per sostenere le attività della Croce Rossa e favorire la ripresa dopo l’alluvione. La serata prevede giochi di carte e momenti di aggregazione, coinvolgendo la comunità locale. L’ingresso è aperto a tutti.