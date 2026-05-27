Una casa per la Croce Rossa | a Terra del Sole il torneo di Burraco per ripartire dopo l’alluvione
Giovedì 18 giugno alle 20 si svolgerà al Palazzo Pretorio di Terra del Sole il secondo torneo di Burraco solidale, organizzato dai volontari della Croce Rossa Italiana di Forlì, Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’evento mira a raccogliere fondi per sostenere le attività della Croce Rossa e favorire la ripresa dopo l’alluvione. La serata prevede giochi di carte e momenti di aggregazione, coinvolgendo la comunità locale. L’ingresso è aperto a tutti.
Una serata di gioco, solidarietà e comunità: giovedì 18 giugno alle 20 al Palazzo Pretorio di Terra del Sole, si terrà il secondo Torneo di Burraco Solidale, promosso dal gruppo di volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì, sede territoriale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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