Sala polivalente una libreria solidale per ripartire dopo l’alluvione | i Lions donano 1300 volumi

Durante le cerimonie di apertura della sala polivalente nel quartiere Romiti è stata inaugurata una libreria donata dai Lions Club Forlì Valle del Bidente e Costigliole d'Asti. La libreria, composta da 1300 volumi, ha l’obiettivo di offrire un punto di riferimento culturale e di supporto alla comunità locale, in particolare dopo l’alluvione che ha colpito la zona. La struttura è stata pensata come uno spazio polifunzionale per attività e incontri, con l’intento di favorire la ripresa del quartiere.

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