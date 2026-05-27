Una campana della speranza donata al reparto di oncologia del Gom del presidio Morelli

Notizia in breve

Una campana della speranza è stata consegnata all’unità operativa di oncologia del presidio Morelli. Il dono, realizzato dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, ha come scopo di offrire conforto ai pazienti. La campana sarà collocata nel reparto e potrà essere suonata in occasioni speciali o di bisogno. L’installazione si inserisce in un progetto di sostegno e vicinanza rivolto a chi affronta percorsi di cura oncologica.