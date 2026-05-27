Una campana della speranza donata al reparto di oncologia del Gom del presidio Morelli
Una campana della speranza è stata consegnata all’unità operativa di oncologia del presidio Morelli. Il dono, realizzato dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, ha come scopo di offrire conforto ai pazienti. La campana sarà collocata nel reparto e potrà essere suonata in occasioni speciali o di bisogno. L’installazione si inserisce in un progetto di sostegno e vicinanza rivolto a chi affronta percorsi di cura oncologica.
Un gesto di grande valore umano e simbolico ha avuto luogo nei giorni scorsi presso l'UOC di Oncologia del Presidio Ospedaliero Morelli del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria: il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, presieduto dalla dott.ssa Paola Morabito, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie e thread social correlati
Senigallia: donata una poltrona al reparto di Chirurgia per MilaA Senigallia è stata donata una poltrona al reparto di Chirurgia in memoria di Mila.
Il ricordo della piccola Rebecca diventa speranza per i bambini del MorelliIl reparto di oncoematologia pediatrica del Morelli accoglie bambini affetti da gravi malattie del sangue e del sistema immunitario.
Argomenti più discussi: Dal Sud un modello di eccellenza: il G.O.M. tra i primi in Italia con la nuova CAR?T cilta?cel; Papa ad Acerra. Padre Moschetti: Senza speranza non c’è futuro; Tumore del polmone: una nuova speranza arriva da Salerno e Napoli; La comunità vietnamita in Laos attende con impazienza l'evento di riorganizzazione del Paese.
A maggio 2025 la Conferenza episcopale campana ha organizzato il Pellegrinaggio giubilare di speranza sulle orme della Laudato si’ per celebrare i dieci anni dell’enciclica sulla cura della Casa comune. Ora Leone XIV nella visita ad Acerra il 23 maggio ide facebook
Rete Oncologica Campana: un modello avanzato di governance oncologica regionaleIl cuore della ROC è il Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM). Non si tratta di una commissione consultiva né di un board episodico: il GOM campano è una struttura istituzionalizzata, convocata ... quotidianosanita.it