Il ricordo della piccola Rebecca diventa speranza per i bambini del Morelli

Il reparto di oncoematologia pediatrica del Morelli accoglie bambini affetti da gravi malattie del sangue e del sistema immunitario. Quando si entra, si percepisce un’atmosfera intensa e commovente, tra stanze con letti e macchinari medici. La memoria della piccola Rebecca, deceduta in questa struttura, si trasmette come un simbolo di speranza per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Entrare nel reparto di oncoematologia pediatrica del Morelli non è mai semplice.Quando varchi quella porta e la richiudi alle spalle, il cuore sembra fermarsi per un istante. È un luogo in cui la fragilità della vita si manifesta nella sua forma più disarmante: quella dei bambini. Nei corridoi si percepisce un silenzio quasi surreale, un silenzio che pesa sull'anima, si incontrano piccoli pazienti in attesa delle terapie, altri costretti a rimanere nelle loro stanze, mentre qualcuno percorre il reparto a bordo del proprio quad elettrico: un'immagine che, per un istante, restituisce la fragile e preziosa parvenza di una normalità. Scene quotidiane di una battaglia silenziosa, combattuta con un coraggio che spesso solo i bambini sanno avere.