A Senigallia è stata donata una poltrona al reparto di Chirurgia in memoria di Mila. L'iniziativa è stata realizzata da una donna che ha deciso di trasformare il dolore personale in un gesto di solidarietà. La poltrona, pensata per migliorare il comfort dei pazienti, sarà collocata all’interno della struttura sanitaria. La donazione mira a offrire un supporto concreto durante il percorso di cura di chi si trova nel reparto di Chirurgia.

? Domande chiave Chi è la donna che ha trasformato il dolore in solidarietà?. Come può un oggetto fisico cambiare il percorso di cura dei pazienti?. Perché il primario ha definito questo gesto fondamentale per il reparto?. Quali sono i prossimi obiettivi dell'associazione Stomia Storia Mia?.? In Breve Partecipano alla consegna il primario Corinaldesi, la coordinatrice Antonietti e la stomaterapista Marinelli.. Il figlio Gabriele e i genitori di Mila hanno testimoniato il legame familiare.. Il dottor Capasso e la dottoressa Benigni hanno accolto il dono nel reparto.. L'iniziativa mira a integrare le cure cliniche con il supporto del volontariato locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia: donata una poltrona al reparto di Chirurgia per Mila

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