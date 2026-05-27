Una bufera giudiziaria travolge il Partito socialista spagnolo di Sanchez | la Guardia Civil perquisisce la sede centrale per un presunto sistema di finanziamento illecito

Notizia in breve

La Guardia Civil ha perquisito la sede centrale del Partito Socialista spagnolo per un'indagine su un presunto sistema di finanziamento illecito. Le autorità hanno sequestrato documenti e materiale informatico. Non sono state comunicate altre dettagli sulle accuse o sui soggetti coinvolti. La perquisizione è stata eseguita questa mattina. Il procedimento giudiziario riguarda possibili irregolarità nelle finanze del partito. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al momento.