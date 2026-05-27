Bufera giudiziaria travolge il Partito socialista spagnolo di Sanchez | la Guardia Civil perquisisce la sede centrale per un presunto sistema di finanziamento illecito
La Guardia Civil ha perquisito la sede centrale del Partito Socialista spagnolo in seguito a un’indagine su un presunto sistema di finanziamento illecito. L’operazione fa parte di un procedimento giudiziario in corso, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti. La perquisizione si è svolta questa mattina, con agenti che hanno sequestrato documenti e materiale informativo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento. La vicenda è al centro di attenzione politica e mediatica nel paese.
Una bufera giudiziaria si sta abbattendo sul Partito Socialista spagnolo (Psoe), guidato dal premier Pedro Sanchez. Come riferisce El Confidencial, questa mattina all’alba gli agenti della Guardia Civil si sono presentati nella sede centrale del partito, in via Ferraz a Madrid, per effettuare alcune perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta coperta da segreto istruttorio. Secondo diversi media spagnoli, l’indagine riguarderebbe un presunto sistema di finanziamento illecito del Psoe e sarebbe distinta dal caso “Plus Ultra”, che in passato coinvolse l’ex premier José Luis Rodríguez Zapatero. Al momento, tra le poche certezze emerse, vi è il fatto che l’operazione rientra nel quadro di un’indagine coordinata dal magistrato della Corte Nazionale Ismael Moreno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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