Bufera giudiziaria travolge il Partito socialista spagnolo di Sanchez | la Guardia Civil perquisisce la sede centrale per un presunto sistema di finanziamento illecito

Notizia in breve

La Guardia Civil ha perquisito la sede centrale del Partito Socialista spagnolo in seguito a un’indagine su un presunto sistema di finanziamento illecito. L’operazione fa parte di un procedimento giudiziario in corso, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti. La perquisizione si è svolta questa mattina, con agenti che hanno sequestrato documenti e materiale informativo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento. La vicenda è al centro di attenzione politica e mediatica nel paese.