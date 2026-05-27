Spagna Guardia Civil perquisisce sede del Partito socialista per possibile finanziamento illecito
La Guardia Civil ha perquisito questa mattina la sede centrale del Partito socialista in calle Ferraz, Madrid, per indagare su un possibile finanziamento illecito. Gli agenti hanno effettuato l’operazione all’alba, raccogliendo documenti e informazioni relative a eventuali irregolarità nei flussi finanziari del partito. La perquisizione si inserisce in un’indagine in corso su pratiche di finanziamento non conformi alla legge. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato i risultati dell’operazione.
Agenti della Guardia Civil spagnola questa mattina all'alba hanno fatto irruzione nella sede centrale del Psoe (il partito socialista iberico), in calle Ferraz, a Madrid, per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all’interno del partito. Ne dà notizia El Paìs. Stando a fonti vicine all’inchiesta, citate dalla Cadena Ser, l'operazione è disposta dal tribunale dell’Audiencia Nacional per cercare informazioni nell’ambito di un’inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa dal caso Plus Ultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea, su cui indaga la stessa corte. La notizia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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