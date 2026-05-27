spagna guardia civil perquisisce sede del partito socialista per possibile finanziamento illecito

Notizia in breve

La Guardia Civil ha perquisito questa mattina la sede centrale del Partito socialista in calle Ferraz, Madrid, per indagare su un possibile finanziamento illecito. Gli agenti hanno effettuato l’operazione all’alba, raccogliendo documenti e informazioni relative a eventuali irregolarità nei flussi finanziari del partito. La perquisizione si inserisce in un’indagine in corso su pratiche di finanziamento non conformi alla legge. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato i risultati dell’operazione.