Un weekend tra cascate e natura | due escursioni con Irpiniavventura

Da avellinotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il fine settimana, sono state organizzate due escursioni nel territorio, con escursionisti che hanno esplorato aree naturali e cascate. La partecipazione è stata promossa dall’associazione sportiva dilettantistica, costituita nel marzo 2021 da un gruppo di appassionati di natura, sport e territorio. Le attività hanno coinvolto gruppi di persone che hanno percorso sentieri e visitato punti di interesse naturale. Le escursioni sono state gestite dall’associazione senza fini commerciali.

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Irpiniavventura A.S.D. è un’associazione sportiva dilettantistica nata nel marzo 2021 da un gruppo di amici accomunati dalla passione per natura, sport e territorio. Affiliata a CSEN (riconosciuto dal CONI) e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, promuove. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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