Un weekend tra cascate e natura | due escursioni con Irpiniavventura

Notizia in breve

Durante il fine settimana, sono state organizzate due escursioni nel territorio, con escursionisti che hanno esplorato aree naturali e cascate. La partecipazione è stata promossa dall’associazione sportiva dilettantistica, costituita nel marzo 2021 da un gruppo di appassionati di natura, sport e territorio. Le attività hanno coinvolto gruppi di persone che hanno percorso sentieri e visitato punti di interesse naturale. Le escursioni sono state gestite dall’associazione senza fini commerciali.