Rocca San Felice e la Mefite passeggiata tra borghi e natura con Irpiniavventura

Sabato 3 maggio 2026, un gruppo di escursionisti partirà da un punto di ritrovo per esplorare il borgo di Rocca San Felice e il Geosito della Mefite, situato nella Valle d’Ansanto. L’evento è promosso dall’associazione sportiva locale e prevede un percorso che unisce natura e paesaggi storici. L’itinerario è stato ideato per permettere ai partecipanti di conoscere da vicino i suggestivi ambienti di questa zona.

Torna l’appuntamento di primavera firmato Irpiniavventura – Associazione Sportiva Dilettantistica. Sabato 3 maggio 2026 l’associazione irpina accompagnerà un gruppo alla scoperta di Rocca San Felice e del Geosito della Mefite, nella Valle d’Ansanto, con un itinerario pensato per unire natura.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Terni, Giotto e San Francesco: arte, spiritualità e natura in un percorso tra città e borghi. IL PROGRAMMALa Galleria Nazionale dell'Umbria celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco con la mostra "Giotto e San Francesco. "Salame a cascate", l'escursione di Irpiniavventura che celebra natura e gastronomiaDomenica 22 Febbraio 2026 si terrà un evento speciale dalle 09:00 alle 16:30, con punto d’incontro fissato alle ore 09:00 presso il Bar Cardinal’s... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Rocca San Felice chiude la regular season con una vittoria: tris al Toriello e testa ai playoff; Idroambiente e Tecno Meccaniche: il futuro di Luogosano prende forma, ma è legato a Pisano; 5 borghi in Alta Irpinia da vedere in primavera tra castelli, buona cucina e vicoli pieni di storia; Tabellino partita Rocca San Felice vs Polisportiva Bisaccese. Meteo Rocca San Felice - Previsioni a lungo termineIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it San Felice, la storia della Rocca dalle origini al sismaGiovedì 14 settembre a San Felice sul Panaro presso l’auditorium della biblioteca comunale, alle 21, verrà presentato alla cittadinanza il volume: La Rocca Estense di San Felice sul Panaro e il ... ilrestodelcarlino.it Buongiorno da Rocca San Felice con una visita inaspettata #lupirpini Ricevo e pubblico #CiVuoleCostanza - facebook.com facebook