Un weekend da Villaggio Selvaggio per tutta la famiglia tra lentezza libertà e natura
Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno 2026, si terrà a Sauris la seconda edizione di “Villaggio Selvaggio”. L’evento si svolge durante un fine settimana e durerà tre giorni, coinvolgendo le famiglie in attività legate alla natura e alla vita all’aperto. La manifestazione propone momenti di relax e di scoperta, con attività pensate per adulti e bambini. La località sarà aperta al pubblico per l’intera durata dell’evento.
Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno 2026, Sauris ospita la seconda edizione di “Villaggio Selvaggio”. Il festival è pensato per le famiglie, che avranno l’occasione unica di riappropriarsi del proprio tempo insieme, in contatto con la natura. Qui, ogni bambino può “Esplorare, giocare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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