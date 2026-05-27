Un weekend da Villaggio Selvaggio per tutta la famiglia tra lentezza libertà e natura

Notizia in breve

Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno 2026, si terrà a Sauris la seconda edizione di “Villaggio Selvaggio”. L’evento si svolge durante un fine settimana e durerà tre giorni, coinvolgendo le famiglie in attività legate alla natura e alla vita all’aperto. La manifestazione propone momenti di relax e di scoperta, con attività pensate per adulti e bambini. La località sarà aperta al pubblico per l’intera durata dell’evento.