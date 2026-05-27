Un weekend da Villaggio Selvaggio per tutta la famiglia tra lentezza libertà e natura

Da udinetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno 2026, si terrà a Sauris la seconda edizione di “Villaggio Selvaggio”. L’evento si svolge durante un fine settimana e durerà tre giorni, coinvolgendo le famiglie in attività legate alla natura e alla vita all’aperto. La manifestazione propone momenti di relax e di scoperta, con attività pensate per adulti e bambini. La località sarà aperta al pubblico per l’intera durata dell’evento.

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Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno 2026, Sauris ospita la seconda edizione di “Villaggio Selvaggio”. Il festival è pensato per le famiglie, che avranno l’occasione unica di riappropriarsi del proprio tempo insieme, in contatto con la natura. Qui, ogni bambino può “Esplorare, giocare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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