Cartoon Days all’Oasi Fiume Alento | un weekend tra natura e magia per tutta la famiglia

Il fine settimana del 21 e 22 marzo, l’Oasi Fiume Alento ospiterà l’evento “Cartoon Days – …ma dove vivono i cartoni!?”, un appuntamento dedicato alle famiglie. Durante queste due giornate, bambini e adulti potranno vivere un’esperienza tra la natura e il mondo dei cartoni animati, in un ambiente che combina elementi naturali e fantasiosi. L’evento si svolgerà nel parco naturale e prevede varie attività pensate per tutte le età.

La primavera 2026 si apre all’insegna del divertimento per tutta la famiglia. Sabato 21 e domenica 22 marzo, l’ Oasi Fiume Alento ospiterà l’atteso evento “Cartoon Days – .ma dove vivono i cartoni!?”, un weekend immersivo in cui la natura incontra il mondo della fantasia. Dopo una pausa di tre anni, i personaggi più amati dell’immaginario dei bambini tornano ad animare i sentieri dell’Oasi con una due giorni ricca di spettacoli, attività e momenti di interazione. Il programma delle giornate. Il palinsesto prevede intrattenimento continuo dalle ore 10 fino alla chiusura del parco: Benvenuto e accoglienza: ore 10:00. Vaiana – La leggenda del mare: ore 11:00 e 15:30. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Cartoon Days all’Oasi Fiume Alento: un weekend tra natura e magia per tutta la famiglia Articoli correlati Curiosità, per la prima volta la cicogna avvistata all’Oasi Fiume AlentoEvento straordinario per la storia dell’Oasi Fiume Alento: per la prima volta, è stata avvistata una cicogna all’interno dell’area naturalistica. Centro Commerciale Campania, una giornata di magia Disney tra gioco e divertimento per tutta la famigliaLa piazza del Centro Commerciale Campania si trasforma in uno spazio immersivo e colorato, dove tutta la famiglia potrà vivere un’esperienza...