Un posto al sole le anticipazioni del 28 maggio 2026 | Ornella si fa tentare da Vanni

Da dilei.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 28 maggio 2026 torna l’appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai 3 in onda dal 1996. La puntata prevede che Ornella si trovi di fronte a una tentazione legata a Vanni. La programmazione serale della serie continuerà con le consuete trame e sviluppi dei personaggi. La soap mantiene il suo pubblico fedele e si conferma tra i titoli più seguiti della rete.

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Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 28 maggio 2026. Nella puntata precedente del 27 maggio 2026. Mercoledì 27 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Definito l’accordo societario con Marina, Stefano è pronto a riconquistare Greta. Nel frattempo Cristina, per non deludere Leo, insiste perché venga in viaggio con lei, scelta che alimenta le tensioni familiari con Ferri. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Un posto al sole anticipazioni del 6 maggio 2026

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