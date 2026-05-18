Lunedì 18 maggio 2026, il pubblico di “Un posto al sole” si prepara a seguire il nuovo episodio. La trama si concentra sulle mosse di Marina, che intende allontanare Greta. Nel frattempo, Ornella e Vanni si trovano coinvolti in questa decisione e agiscono come complici. La puntata promette sviluppi tra i personaggi principali, senza anticipare dettagli specifici, lasciando gli spettatori in attesa di scoprire come evolveranno le dinamiche tra i protagonisti.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 18 maggio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che in preda alla gelosia Marina vuole a tutti i costi allontanare Greta dalla loro vita ed è per questo che ha deciso di incontrarsi con Mori all'insaputa del marito. La Giordano ha quindi deciso di stringere un accordo con Mori per liberarsi di Greta, intanto Cristina sarà felice che Leo si sia finalmente riavvicinato a lei. La figlia di Ferri, però, farà qualcosa di cui potrebbe pentirsi pur di compiacere il suo compagno di classe per il quale prova qualcosa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 18 maggio 2026: Marina vuole allontanare Greta, Ornella e Vanni complici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un posto al sole anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: Raffaele contro Ornella

Sullo stesso argomento

Un Posto al Sole, anticipazioni 18 maggio: Marina trama per allontanare Greta, Raffaele e Ornella in crisiTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

Un Posto al Sole, spoiler 7 maggio 2026: Vanni e Ornella complici, Alberto scopre che Anna…Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 7 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 al 29 maggio 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 25 al 29 maggio. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it

Un posto al sole, le anticipazioni del 19 maggio 2026: Greta fa pressioni su RobertoGreta insiste con Roberto perché si avvicini alla figlia e Cristina è manipolata da Leo: trama di Un posto al sole del 19 maggio. dilei.it

Un Posto al Sole, l’addio è definitivo? Il gesto inaspettato che cambia tutto • Aria di rottura definitiva e una tentazione pericolosa per la storica coppia. Nel frattempo continuano i complotti spietati per distruggere una rivale. x.com

Uno dei più grande youtuber italiani, Davie504, annuncia di lasciare l'Italia, elencando vari problemi. Pareri? reddit