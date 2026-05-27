Un ponte tra giovani e lavoro | apre a San Pancrazio Punti Cardinali For Work

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Nuove opportunità per giovani, disoccupati e cittadini che vogliono costruire il proprio futuro professionale avendo a disposizione contatti, laboratori e incontri. A San Pancrazio Salentino ha aperto ufficialmente ieri mattina, martedì 26 maggio, il desk del progetto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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