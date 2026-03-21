San Marco in Lamis traccia la rotta | al via il progetto Orienta in progress nell’ambito di Punti Cardinali For Work

A San Marco in Lamis è stato avviato il progetto “Orienta in progress” nell’ambito di Punti Cardinali For Work. L’iniziativa è stata presentata martedì 24 febbraio alle ore 17. L’obiettivo è offrire supporto e orientamento ai giovani in cerca di opportunità lavorative. La presentazione si è svolta presso la sede locale del progetto, coinvolgendo enti e operatori del settore.

Martedi 24 Febbraio, alle ore 17.30 presso i laboratori di Artefacendo (Via Dante snc), parte ufficialmente il progetto di “PUNTI CARDINALI” con la presentazione ufficiale delle azioni di orientamento al lavoro e alla formazione per giovani e disoccupati. Orientare le scelte professionali per costruire il futuro del territorio. Con questo obiettivo nasce “Orienta in progress”, il progetto finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito della misura Punti Cardinali, che vedrà impegnati quali partner di progetto le Coop “Cantieri di Innovazione Sociale”, “MedTraining” “Clarissa”, e Fo.Co; l’Università degli studi di Foggia e l’IISS P. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - San Marco in Lamis traccia la rotta: al via il progetto “Orienta in progress” nell’ambito di Punti Cardinali For Work Articoli correlati Punti Cardinali for Work: al via l’orientation desk del progetto “Job Ostuni”Lo sportello sarà attivo a partire dal 17 marzo 2026 presso la Biblioteca Comunale di Ostuni e opererà per un totale di 18 mesi L’Orientation Desk... “Punti Cardinali for Work”, il Comune di Veglie capofila del progettoL’intervento punta a sostenere giovani, disoccupati di lungo periodo, gruppi svantaggiati e persone inattive attraverso la promozione del lavoro... Altri aggiornamenti su San Marco Temi più discussi: San Marco in Lamis, 126 cittadini firmano petizione per tariffe più eque sui parcheggi e attaccano: Finora nessun riscontro, chiediamo chiarimento pubblico; SAN MARCO IN LAMIS San Marco in Lamis, 126 firme contro le tariffe dei parcheggi: Servono costi più equi; Virtus Bisceglie chiamata a far punti nella trasferta a San Marco in Lamis; Frode negli appalti, coppia di imprenditori e dirigente comunale nei mirino: sequestrati 700mila euro in contanti - FoggiaToday. SAN MARCO IN LAMIS San Marco in Lamis, 126 firme contro le tariffe dei parcheggi: Servono costi più equiSono 126 i cittadini che hanno sottoscritto una petizione, protocollata il 16 gennaio 2026 e indirizzata al sindaco ... statoquotidiano.it Tra San Marco e San Nicandro 80 case senza corrente da ore: «Succede ogni 3 mesi e non sappiamo perché»Il problema si sta riversando anche sul segnale tv, in quanto la linea elettrica alimenta anche i ponti dei ripetitori dei canali Rai e Mediaset. sanmarcoinlamis.eu Venezia Duomo and Piazza San Marco! @kavalaomer facebook Lavori sull'acquedotto in zona Porta San Marco a #Pistoia il 23/03 publiacqua.it/2303-lavori-su… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com