' Punti cardinali for work' a San Marco la Catola | al via ' Radici e ali' il progetto che punta a creare opportunità di lavoro per la comunità locale
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Laboratori di orientamento per giovani disoccupati o inattivi; job days con le imprese per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; uno sportello stabile di orientamento; attività dedicate alla partecipazione femminile; iniziative di promozione territoriale: sono le principali azioni.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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