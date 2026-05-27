Un nuovo locale a Pontedera | taglio del nastro per il ristorante pizzeria ' I Guelfi'

Da pisatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pontedera è stato aperto un nuovo ristorante pizzeria, denominato ‘I Guelfi’, situato al civico 39 di via Saffi. L’inaugurazione è avvenuta con il tradizionale taglio del nastro. L’attività è gestita dall’imprenditore Massimiliano Maurri. La struttura si trova in una posizione centrale della città. La nuova apertura amplia l’offerta di ristorazione locale.

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Nuovo ristorante pizzeria a Pontedera. L'imprenditore Massimiliano Maurri apre infatti ‘I Guelfi’ al civico 39 di via Saffi."Siamo molto felici - dichiarano le presidenti d'area di Confesercenti Provincia di Pisa Futura Cavallini e Valentina Aurilio - che questa nuova attività abbia scelto di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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