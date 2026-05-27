Un nuovo locale a Pontedera | taglio del nastro per il ristorante pizzeria ' I Guelfi'

Notizia in breve

A Pontedera è stato aperto un nuovo ristorante pizzeria, denominato ‘I Guelfi’, situato al civico 39 di via Saffi. L’inaugurazione è avvenuta con il tradizionale taglio del nastro. L’attività è gestita dall’imprenditore Massimiliano Maurri. La struttura si trova in una posizione centrale della città. La nuova apertura amplia l’offerta di ristorazione locale.