Taglio del nastro per un nuovo supermercato | Un segnale di vitalità per il territorio

Giovedì mattina a Forlimpopoli si è svolto il taglio del nastro presso il nuovo supermercato Eurospin situato in piazzale Dossetti. La cerimonia ha visto la partecipazione degli addetti ai lavori e rappresentanti locali. L’apertura del punto vendita segna l’inaugurazione di un nuovo esercizio commerciale nella zona. La struttura è stata aperta al pubblico subito dopo l’evento.

"L’avvio di una nuova attività commerciale rappresenta un ulteriore servizio per la cittadinanza", ha sottolineato la sindaca Taglio del nastro giovedì mattina a Forlimpopoli al nuovo supermercato Eurospin, in piazzale Dossetti. “L’avvio di una nuova attività commerciale rappresenta un ulteriore servizio per la cittadinanza e un segnale di vitalità economica per il nostro territorio, oltre a opportunità occupazionali e investimenti che contribuiscono alla crescita della comunità - sono le parole della sindaca Milena Garavini, intervenuta alla cerimonia inaugurale -. Un ringraziamento a chi ha scelto di investire a Forlimpopoli e a tutte le persone che lavoreranno in questa nuova struttura”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Taglio del nastro per il Prof Café: un segnale di rinascita e legalità per la cittàSi è svolta l’inaugurazione del bar Prof Café, ristrutturato e rinnovato dopo il grave attentato incendiario che lo aveva colpito la notte del 26...

Taglio del nastro del nuovo campo: "Il progetto è solo di questa giunta"Tanti sorrisi e grande partecipazione per l’inaugurazione del nuovo manto in erba sintetica dell’impianto "Aldo Bussi" di Porto Santo Stefano.

Tutto quello che riguarda Taglio del nastro per un nuovo...

Temi più discussi: Taglio del nastro per il rinnovato campo da calcio Colletta; Taglio del nastro per la Tangenziale Nord di Vaprio d’Adda; Taglio del nastro per la nuova Casa di comunità; Taglio del nastro per lo store ’Famila’. La festa a Fivizzano.

Asp di Catania, taglio del nastro per altre 2 Case di ComunitàL’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha inaugurato quelle di Mirabella Imbaccari e Grammichele. insanitas.it

Taglio del nastro per Apimell, Seminat e Buon Vivere: 250 espositoriTantissimi visitatori nella giornata inaugurale dell’edizione 2026 di Apimell, Seminat e Buon Vivere, le tre fiere di primavera di Piacenza Expo dedicate ... piacenzasera.it

Nuova Apertura Oggi abbiamo aperto un nuovo punto vendita Eurospin! Taglio del nastro a Forlimpopoli (FC), Piazzale Dossetti, 2. Auguriamo un buon lavoro a tutti i nostri nuovi colleghi Scopri tutte le prossime nuove aperture cliccando il link https:/ - facebook.com facebook