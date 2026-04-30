Limena taglio del nastro per il nuovo ufficio del Centro per l' impiego

A Limena è stato inaugurato un nuovo ufficio del Centro per l’impiego che permette a cittadini e aziende del territorio di usufruire dei servizi offerti dai Centri per l’impiego del Veneto. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e regionali, e l’apertura mira a migliorare l’erogazione di assistenza e supporto per le persone in cerca di lavoro e le imprese. La struttura si trova in una zona facilmente accessibile della città.

Limena ha un nuovo ufficio che consente a persone e imprese del territorio di accedere a tutti i servizi erogati dai Centri per l’impiego del Veneto. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina, 30 aprile.Il servizio sarà attivo dal prossimo 5 maggio tutti i martedì e giovedì e consentirà ai.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Centro per l’impiego. Taglio del nastro con il governatore GianiSede completamente rinnovata per il Centro per l’impiego di Arcidosso inaugurato ieri mattina. Leggi anche: Salerno, riapre la biblioteca comunale: taglio del nastro all’ex centro per l’impiego