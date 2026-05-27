Un incidente in Alto Adige ha provocato un morto e dieci feriti. La collisione ha coinvolto quattro veicoli, tra cui un minibus che si è ribaltato, causando una tamponamento a catena. Tre delle persone ferite sono in condizioni gravi e sono state trasportate in ospedale, mentre altre sette hanno riportato ferite di minore entità. La collisione è avvenuta nella mattina del 27 maggio.

Tamponamento a catena nella mattina del 27 maggio in Alto Adige. Un minibus si è ribaltato coinvolgendo in una carambola mortale altre tre auto: il bilancio è di una vittima e tre feriti gravi, mentre altre sette persone hanno riportato ferite più lievi. L’intervento su larga scala è durato alcune ore: diversi medici di emergenza e paramedici si sono occupati dei feriti, tra cui ci sono anche cittadini tedeschi. I tre feriti più gravi sono stati portati all’ospedale di Bolzano con l’ elisoccorso, gli altri nei più vicini ospedali di Bressanone e Brunico. L’incidente è avvenuto verso le 9.30 lungo la strada statale 49 della Val Pusteria, nei pressi dell’imbocco della galleria San Lorenzo a Brunico (Bolzano). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un morto e dieci feriti in un incidente in Alto Adige: scontro tra quattro auto, tre persone gravi in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

3 dead, more than a dozen injured in fire at Manhattan building

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Valanga in Alto Adige travolge dieci scialpinisti, 2 morti e tre feriti gravi: in corso maxi operazione di salvataggio con cinque elicotteri

Incidente sulla Flaminia, scontro tra tre auto. Gravi due donne, una elitrasportata in ospedaleLunedì 13 aprile si è verificato un incidente sulla Flaminia, nella zona di Castelnuovo di Porto, con coinvolgimento di tre vetture.

Temi più discussi: Media, '12 morti in città sud Libano dopo attacco Israele'; Meloni a Niscemi, terza visita dopo la frana: domani in Consiglio dei ministri 150 milioni per messa in sicurezza e indennizzi VIDEO; Tragedia sul sentiero: un 76enne cade dalla mountain bike e muore. Inutili i tentativi di rianimarlo; Elena Berselli morta a 23 anni dopo la caduta di 200 metri in Alto Adige. Precipita anche l’amica, ma riesce a salvarsi.

Un morto e 10 feriti in un incidente stradale in Alto Adige, 3 sono graviUn morto e dieci feriti, di cui tre gravi, in seguito ad un incidente stradale in Alto Adige, lungo la ss49, nei pressi di Brunico, verso le 9.30. Sarebbero tre i veicoli coinvolti, oltre a un minibus ... ansa.it

Schianto sulla statale a Brunico: morto un uomo, dieci i i feriti. Ancora chiusa la stradaBRUNICO. Un morto e dieci feriti, di cui tre gravi, in seguito ad un incidente stradale in Alto Adige, lungo la ss49, nei pressi di Brunico, vicino alla galleria di San Lorenzo, verso le 9.30. altoadige.it