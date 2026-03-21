Valanga in Alto Adige travolge dieci scialpinisti 2 morti e tre feriti gravi | in corso maxi operazione di salvataggio con cinque elicotteri

Una valanga in Alto Adige ha travolto dieci scialpinisti nella valle di Ridanna. Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri per le operazioni di salvataggio. Il bilancio finale riporta due decessi, tre feriti gravi e due lievi. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso mentre le autorità gestiscono la situazione.

È di due morti, tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo della valanga in val Ridanna in Alto Adige. Lo comunica la Centrale di emergenza di Bolzano. La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Sul posto sono giunti con gli elicotteri gli uomini del soccorso alpino Cnsas, Alpenverein e Guardia di finanza, con delle unità cinofile, come anche i vigili del fuoco della zona. I soccorsi L'incidente è avvenuto ad una quota di 2.300 metri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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