Un milione di europei chiede di rompere gli accordi Ue-Israele | la nuova puntata di Scanner Live

Un milione di cittadini europei ha firmato una petizione per sospendere gli accordi tra l’Unione Europea e Israele. Mercoledì 27 maggio alle 17.30, un evento intitolato “Justice for Palestine” si terrà alla Città dell'Altra Economia. La manifestazione è promossa dall’European Left Alliance e punta a sostenere la raccolta firme per questa richiesta. La puntata di Scanner Live dedicata al tema andrà in onda in quella stessa giornata.

Mercoledì 27 maggio dalle 17.30, Scanner Live sarà alla Città dell'Altra Economia per raccontare “Justice for Palestine”, evento promosso da European Left Alliance a sostegno della raccolta firme per sospendere gli accordi tra Unione Europea e Israele. Tra gli ospiti della diretta ci saranno Andrea Colamedici, Enzo Iacchetti, Luisa Morgantini, Maria Elena Delia, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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