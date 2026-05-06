I racconti di chi era sulla Flotilla per Gaza e la tregua a rischio in Iran | la nuova puntata di Scanner Live

Nella nuova puntata di Scanner Live vengono raccontati i dettagli dell’attacco di Israele alla Flotilla per Gaza, con l’intervista all’attivista che era a bordo. Si discute anche della possibile crisi della tregua in Iran, con testimonianze e aggiornamenti sui recenti sviluppi. La trasmissione offre una panoramica delle vicende più recenti legate alle tensioni nella regione e alle persone coinvolte.

Dopo l'attacco di Israele alla Flotilla per Gaza, a Scanner Live parla l'attivista Giulio Bonistalli, che era a bordo. Questa sera dalle ore 21, in diretta su Youtube, Valerio Nicolosi si confronta con i giornalisti Saverio Tommasi ed Elena Testi, con la portavoce italiana della Flotilla Maria Elena Delia e con l'antropologa Giulia Paganelli. In studio l'ex ambasciatore italiano in Iran Luca Giansanti, per fare il punto sulla guerra.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tregua in bilico tra USA e Iran, caos sul decreto Sicurezza in Parlamento: la nuova puntata di Scanner LiveIran e Stati Uniti rinunciano ai negoziati in Pakistan, Donald Trump continua a fare la voce grossa ma per il momento i risultati mancano. I negoziati in Iran, la crisi energetica e la destra mondiale in difficoltà: la nuova puntata di Scanner LiveMentre Donald Trump rilancia negoziati sempre più difficili con l'Iran - e attacca Giorgia Meloni -, Viktor Orban è sconfitto dalle elezioni e il...