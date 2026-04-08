La guerra sospesa in Iran e i difficili negoziati con gli USA di Trump | la nuova puntata di Scanner Live

Una tregua temporanea ha messo fine alle ostilità in Iran, aprendo la strada a negoziati tra le parti coinvolte. Nei prossimi giorni si svolgeranno incontri ufficiali, con possibili conseguenze sul rapporto tra Teheran e gli Stati Uniti. La situazione rimane tesa, mentre si attende l’esito di queste trattative e le ripercussioni sulla regione.

La guerra in Iran è arrivata a una tregua, almeno temporanea. Presto inizieranno i negoziati, che potrebbero rafforzare Teheran - segnando di fatto una sconfitta per gli Stati Uniti di Donald Trump. Ma il conflitto potrebbe anche riaccendersi. Con lo studioso Mattia Diletti, l'attivista Parisa Nazari, il filosofo Andrea Colamedici e molti altri ospiti, Scanner Live questa sera alle 21 discuterà gli scenari di guerra. Senza dimenticare uno sguardo alla Palestina. E con un'intervista esclusiva a Massimo D'Alema. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Il referendum sulla giustizia e il vero piano del governo Meloni: la nuova puntata di Scanner Live Iran, la nuova sfida a Trump: “Stretto di Hormuz aperto per chi rompe con gli Usa”(Adnkronos) – L'Iran è pronto a riaprire lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale in particolare per il passaggio delle petroliere, sin da oggi. Guerra in Iran, quali sono i piani di Trump L'intervista al prof. Mario Del Pero