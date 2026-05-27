Il ministero dell’Interno ha approvato un finanziamento di un milione di euro per il ponte sulla strada comunale di Campiano. La somma è destinata alla manutenzione e alla messa in sicurezza dell’infrastruttura. La decisione segue le richieste di intervento e le verifiche tecniche effettuate sulla struttura. La somma sarà erogata direttamente alle autorità locali per completare i lavori necessari.

Il ministero dell’Interno ha disposto un finanziamento di un milione di euro destinato alla manutenzione e alla messa in sicurezza del ponte sulla strada comunale di Campiano. Il dato emerge dalla pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. "Una notizia molto positiva – commenta il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini – che ci consente di completare i lavori svolti sulla strada comunale limitrofa al ponte consolidando l’intera arteria. Si tratta di un ponte importante che conduce alle frazioni “Ranchio Badia” e “Campiano”, al di là del quale vivono circa 15 famiglie e vi sono diverse imprese agricole ancora operanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un milione di euro da Roma per il ponte di Campiano

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