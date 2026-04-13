Da Roma alla Spagna smantellata banda di ladri di gioielli | 21 furti da mezzo milione di euro

Una banda di ladri di gioielli, composta da individui provenienti da Roma, è stata smantellata grazie a un'operazione congiunta tra le forze di polizia di Italia e Spagna. Nel corso delle indagini sono stati identificati e arrestati diversi membri del gruppo, responsabili di aver realizzato 21 furti in diverse località spagnole. I colpi hanno fruttato complessivamente circa 500 mila euro.

La polizia spagnola e italiana hanno arrestato una banda di ladri di gioielli. Provenienti da Roma, hanno messo a segno 21 colpi in tutta la Spagna per un bottino di 500mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Operazione congiunta tra Spagna e Italia: smantellata banda dei furti di gioielliL’indagine ha ricostruito il modus operandi della banda, composta da una cellula itinerante specializzata nei colpi in gioielleria: due donne... Roma, operazione Italia-Spagna: smantellata una cellula di ladri itineranti di gioielliUn’operazione congiunta della Polizia Nazionale Spagnola e della Polizia di Stato Italiana ha permesso di smantellare una una cellula itinerante di...