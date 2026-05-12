Lavori al ponte di Ripafratta interventi da un milione di euro | si punta ad avviare il cantiere in estate
Venerdì 8 maggio si è svolta una riunione tra rappresentanti della Provincia di Pisa, dell’amministrazione comunale di San Giuliano Terme e della polizia municipale di Vecchiano. Presenti anche le associazioni di categoria Aema e Cna, entrambe rappresentate da rispettive delegate, anche se entrambe assenti per impegni. Al centro della discussione ci sono i lavori di riqualificazione del ponte di Ripafratta, un intervento del valore di un milione di euro che, secondo le ultime notizie, dovrebbe partire in estate.
Riunione nella mattinata di venerdì 8 maggio tra Provincia di Pisa, amministrazione comunale di San Giuliano Terme, comandante della polizia municipale di Vecchiano e le associazioni di categoria Aema, rappresentata da Licia Gambini, e Cna, rappresentata da Giulia Meleghetti (assenti per impegni.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie correlate
Riaperto il ponte sull'Ozzeri a Ripafratta: ora si punta ad una nuova infrastruttura sul SerchioE' stato riaperto al traffico viario nella mattinata di mercoledì 15 aprile il Ponte sull'Ozzeri in località Ripafratta (San Giuliano Terme), dopo...
Al via il maxi cantiere da 1 milione di euro per rifare i marciapiedi di due viali a Monza: la mappa degli interventiSono iniziati oggi, 30 marzo, i lavori di manutenzione straordinaria che porteranno al rifacimento dei marciapiedi di viale Romagna e viale...
Argomenti più discussi: Al via i lavori al Ponte di Tiberio: da lunedì 4 maggio scatta la chiusura temporanea del bimillenario monumento per l’allestimento del cantiere di restauro; Al via il restauro del Ponte di Tiberio: chiusure temporanee e si prova la nuova illuminazione; LODI Sul cartello del cantiere del ponte la data fine lavori è 29 luglio 2027; Lavori al ponte, finalmente si comincia. Ma cambia la viabilità: Scelte inevitabili.
Partono i lavori di valorizzazione del Fiume Velino: dal 13 maggio chiuso il ponte pedonale per l’intervento di riqualificazione. x.com
Da lunedì 11 maggio a mercoledì 15 luglio il ponte di Santa Maria Maggiore, nel sestiere di #SantaCroce, sarà interdetto al passaggio pedonale. ? La chiusura si rende necessaria dopo i lavori sui sottoservizi effettuati nelle immediate vicinanze del ponte, facebook
A settembre i lavori al ponte di Bertonico, ipotesi apertura di una corsiaLavori a settembre. Se con ponte totalmente chiuso o parzialmente aperto come ventilato nei giorni scorsi non è ancora possibile saperlo. Questo l’orizzonte che si staglia sul Ferrante Castelli, il po ... ilcittadino.it