Lavori al ponte di Ripafratta interventi da un milione di euro | si punta ad avviare il cantiere in estate

Venerdì 8 maggio si è svolta una riunione tra rappresentanti della Provincia di Pisa, dell’amministrazione comunale di San Giuliano Terme e della polizia municipale di Vecchiano. Presenti anche le associazioni di categoria Aema e Cna, entrambe rappresentate da rispettive delegate, anche se entrambe assenti per impegni. Al centro della discussione ci sono i lavori di riqualificazione del ponte di Ripafratta, un intervento del valore di un milione di euro che, secondo le ultime notizie, dovrebbe partire in estate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui