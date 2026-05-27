La Giunta di Carovigno ha approvato il progetto preliminare di una pista ciclabile lunga circa 14,5 chilometri, che collegherà il centro urbano alla Riserva Naturale di Torre Guaceto. L'opera è stata finanziata con un milione di euro attraverso il Cis. La pista ciclabile sarà destinata a favorire il collegamento tra il centro cittadino e l’area protetta, senza ulteriori dettagli su tempi di realizzazione o caratteristiche tecniche.

CAROVIGNO - La Giunta di Carovigno ha approvato il progetto preliminare della pista ciclabile che collegherà il centro urbano alla Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, un itinerario ciclopedonale lungo circa 14,5 chilometri finanziato con un milione di euro nell'ambito del Cis. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Consiglio comunale approva il progetto preliminare del nuovo Piano RegolatoreIl Consiglio comunale di Torino ha approvato con 24 voti favorevoli e 4 contrari il progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore.

Paupisi, la Giunta Coletta approva il progetto esecutivo per il completamento e potenziamento della rete fognaria comunaleLa Giunta comunale di Paupisi, presieduta dal sindaco Salvatore Coletta, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di completamento,...

Temi più discussi: Un itinerario ciclopedonale per Torre Guaceto: la Giunta approva il progetto preliminare; Carovigno pedala verso Torre Guaceto, approvato il primo progetto della nuova ciclovia; Weekend in bici con i bambini: 10 itinerari facili e sicuri.

Torre Guaceto, un gioiello di biodiversità e sportSpiagge incontaminate, natura rigogliosa e protetta: Torre Guaceto è uno dei tesori naturalistici più preziosi del Sud Italia. In questa riserva, uomo e ambiente convivono in armonia, seguendo il ... corrieredellosport.it

Torre Guaceto: la Puglia magica all’insegna della naturaLa Riserva naturale di Torre Guaceto, nel Brindisino in Puglia, è un luogo speciale e un po’ magico, per il quale preservare l’ambiente e la sua incontaminata bellezza è una vocazione, tanto che è ... tgcom24.mediaset.it